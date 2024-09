Milan, crisi Fonseca: le 5 cause del fallimento in rossonero

Senza ombra di dubbio, Paulo Fonseca si sarebbe aspettato un avvio decisamente diverso della sua avventura come allenatore del Milan . Già il suo avvento non è stato dei migliori, con la piazza rossonera a dir poco perplessa della scelta della proprietà di affidargli le redini della squadra. Ma il dramma vero - dopo alcune amichevoli estive che avevano dato una bella iniezione di fiducia - è iniziato quando è arrivato il momento di fare sul serio.

L'avvio di stagione è stato a dir poco disastroso. Pareggio (in extremis) contro il Torino, brutta sconfitta a Parma, pareggio incolore contro la Lazio, l'unica vittoria finora contro il modesto Venezia e poi il baratro (non solo tecnico-tattico, ma anche mentale e caratteriale) toccato contro il Liverpool. Una partenza così si può definire tragica per una squadra come il Milan, che adesso dovrà affrontare un derby delicatissimo e che sarà probabilmente anche decisivo per il futuro di Fonseca. Ma quali sono le ragioni di questo precoce flop del tecnico portoghese sulla panchina rossonera? Noi abbiamo cercato di analizzare la situazione e rispondere a questa fatidica domanda: ecco le 5 cause della crisi <<<