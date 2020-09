Milan, concorrenza inglese per Florentino Luis: la situazione

Milan – Sirene inglesi per l’obiettivo Florentino Luis

Nonostante le difficoltà nelle cessioni degli esuberi, il Milan continua a lavorare attentamente anche sul mercato in entrata, tenendo vivi i contatti con Bakayoko e Florentino Luis. Secondo quanto riportato da The Sun, però, sul centrocampista portoghese ci sarebbe una forte concorrenza dalla Premier League, con Fulham, Manchester United e Southampton pronte a soddisfare le richieste del Benfica per il proprio gioiellino. La grande disponibilità economica gioca senza dubbio a favore degli inglesi, come la possibilità di avere una maglia da titolare, specie al Fulham od al Southampton. Se la cessione di Lucas Paquetà al Lione non si sbloccherà, dunque, i rossoneri saranno costretti ad abbandonare la pista che porta al centrocampista classe ’99.