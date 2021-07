Emergenza sulle fasce: il Milan è a caccia di terzini

Maldini e Massara lavorano, senza sosta, sul fronte estero e nostrano alla ricerca di profili adatti per il progetto di Stefano Pioli

Redazione Il Milanista

Il Milan continua a lavorare per la rosa di domani. Maldini e Massara si muovono senza sosta sul mercato per regalare a Pioli una squadra più competitiva e completa, in grado di raggiungere gli obbiettivi fissati dalla società e lottare per grandi traguardi.

Ad oggi, qualcosa sembra essersi mosso: Giroud è in dirittura di arrivo. Ma nonostante la punta rossonera sia pronta a sbarcare a Milano, ancora non si può dire lo stesso per un nuovo trequartista. Infatti, dopo il cambio sponda di Hakan Calhanoglu, i diavoli non hanno ancora individuato un profilo adatto alle esigenze tecniche del progetto.

Oltre a sistemare la situazione al centrocampo però i direttori sportivi dovranno intervenire presto anche sulle fasce, che risultano sguarnite. Al Milan servono due terzini, uno per la fascia destra, l’altro per il binario opposto; dato che, ad oggi, non ci sono alternative di spessore a Calabria e, soprattutto, Theo Hernandez.

Il Milan apre la caccia al terzino

A casa Milan è tornato Conti, dopo un breve prestito al Parma, ma non ci resterà a lungo. E il secondo profilo utile per la fascia sarebbe quello di Kalulu, che però è considerato più un jolly difensivo che un vero e proprio esterno. Insomma, alla base non ci sono opzioni valide e dunque bisognerà investire presto sul mercato.

Sfumato Junior Firpo, che ai rossoneri ha scelto la Premier League e il Leeds; secondo le ultime indiscrezioni di mercato, i vertici di via Aldo Rossi avrebbero avuto dei contatti con Giuseppe Pezzella, 23enne terzino mancino in uscita dal Parma.

Oltre all'opzione italiana, in attesa di novità sul fronte Dalot, Maldini e Massara stanno vagliando diverse opzioni per la corsia di destra. Odriozola è in pole, ma occhio a Serge Aurier, il quale potrebbe anticipare la sua partenza da Londra e lasciare il Tottenham durante questa finestra di calciomercato.