Milan, non solo Dalot. Si lavora anche per Odriozola

Il Milan è sempre alla ricerca di un terzino, Dalot è il nome principale ma i rossoneri lavorano anche all'alternativa Odriozola

Durante l'ultimo mercato estivo Maldini e Massara hanno portato a Milanello il giovane Diogo Dalot. Il portoghese è arrivato in prestito secco. La società meneghina, però, avrebbe tutta l'intenzione di trattenere a Milanello il terzino. Certo servirà un accordo perché non c'è assolutamente intesa né sul possibile riscatto, né tanto meno su uno trasferimento a titolo temporaneo. Dato che i rossoneri vorrebbero inserire l'opportunità del riscatto, gli inglesi invece non prendono in considerazione questa idea per ora.