Dicono di M…ilan – Le parole del 18 giugno

Dicono di M...ilan, tutte le parole della giornata raccolte sull'universo rossonero raccolte nella nostra rubrica

Redazione Il Milanista

Dicono di M...ilan, la rubrica de IlMilanista.it che raccoglie le parole di giornata sull'universo rossonero.

Dicono di M...ilan - Le parole del giorno

CRISTIAN BROCCHI A SKY SPORT - "Locatelli? Sicuramente è bello ed emozionante, gli allenatore servono anche a questo. Devono far vincere le squadre ma anche quello di migliorare i calciatori. Quando sento qualcuno parlare di me in quel modo è un orgoglio, qualcosa di bello e grande. Lo feci esordire a San Siro contro il Carpi, volevo che mettesse piede in campo la prima volta proprio al Meazza, perché si ricordasse bene quella sua prima volta".

ANTONIO CASSANO A BOBOTV - “Io sono stato fermo per un problema al cuore, in Italia non danno idoneità. Bisogna vedere all'estero, in Inghilterra bisogna capire chi si prende le responsabilità e capire i rischi. La cosa fondamentale è che possa vivere con la famiglia e i figli".

MASSIMO ODDO A LA GAZZETTA DELLO SPORT - “A prescindere dai risultati vedo uno spirito che mi sembra di conoscere bene, un’atmosfera positiva dove tutti esultano e sono felici. E così anche se non sei il più forte sulla carta puoi colmare il distacco. Nel 2006 è successo proprio questo. Non eravamo i più forti. Nessuno ci dava per favoriti, la Francia probabilmente aveva una squadra superiore, ma alla fine abbiamo vinto noi. Mancini ha cambiato mentalità, ora l’Italia entra in campo per giocare e vincere. I ct non hanno la banchetta magica, vedono poco i giocatori e non possono costruire gioco, l’importante è mettere i giocatori nella posizione giusta e Mancini ha fatto questo splendidamente. Possiamo arrivare in alto, poi sappiamo che in questi tornei conta anche la fortuna. Ma per mentalità siamo da finale”.

FABIO PARISI A SPORTITALIA - "Devono fare qualcosa davanti, con Giroud la trattativa è avanti e penso che arriverà dopo gli Europei. Con lui e Ibra hai messo a posto l’attacco per una stagione, con magari un giovane da far crescere alle loro spalle".

SIMON KJAER SU INSTAGRAM - "Il supporto più incredibile che abbia mai visto! Un giorno che non dimenticherò mai. Grazie mille per il supporto Danimarca". Il post completo:

ROBERTO BUCCHIONI PER TUTTOMERCATOWEB.COM - "Il Milan porta a casa Tomori. E’ ufficiale. Grande colpo, ovvio, costato 28 milioni di euro versati nella casse del Chelsea. Tomori che si chiama Fikayo di nome, ha firmato un contratto fino al 2025. Maldini e Massara hanno sistemato la difesa, prossimo colpo Giroud in attesa di mettere la parola fine alla vicenda Calhanoglu con un’opzione in meno: De Paul è andato all’Atletico".

IL MILAN SU TWITTER - "Avete fatto gli auguri di compleanno a Fabio Capello?" Il post completo:

LUCA MARCHETTI A SKY SPORT - “I rossoneri in questo momento hanno poca fiducia di rinnovare il contratto di Hakan Calhanoglu. Il giocatore tentenna troppo e il Milan ha bisogno di pianificare la prossima stagione. Ecco perché Paolo Maldini ha formulato un’offerta di 5 milioni per Amine Adli del Tolosa. Su questo giocatore invece c’è fiducia perché il Milan ritiene che l’offerta sia congrua”.

IL MILAN SU TWITTER - "Marco Borriello compie 39 anni: auguri!" Il post completo:

MAURO BIANCHESSI A IL CORRIERE DI BERGAMO - "Manuel Locatelli è un ragazzo eccezionale, per bene ed educato da una famiglia altrettanto per bene, che lo ha cresciuto con regole e principi precisi, senza pressioni. A lui, oltre il calcio, mi legherà sempre un affetto particolare. E pensare che stava per chiudere l’accordo con l’Inter. L’intesa era quasi definitiva, ma convinsi la sua famiglia a portarlo in rossonero. Aveva sedici anni e in presenza del presidente del Milan, Silvio Berlusconi, e dell’ad Adriano Galliani, lo dissi apertamente: Gigio e Manuel sono il futuro del Milan. Erano i tempi in cui la società rossonera puntava ancora a costruire nel suo vivaio i futuri titolari della prima squadra. Locatelli è un campione. Vedere quel lancio di sinistro mi ha ricordato le sue giocate da ragazzo, ma ha margini di miglioramento. Non è ancora completo e sono sicuro che, se dovesse giocare in una grande squadra, con altri campioni e giocatori di un certo spessore, potrebbe diventare ancora più bravo".

SALVATORE BAGNI A LA REPUBBLICA - "Al Napoli ho proposto tanti giocatori, purtroppo mai presi in considerazione. Su tutti dico: Kessié a 300mila euro. Evidentemente non è destino, ma resto un grande tifoso".

URBY EMANUELSON A RADIO RADIO - “Quando sono arrivato nel Milan c’era una squadra fortissima con Ibrahimovic, Thiago, Gattuso e Pirlo. Avevo 24 anni, ero giovane e per questo dovevo imparare tanto, perché il gioco in Olanda è diverso da quello italiano, ma sono contento di quello fatto nel Milan per quasi tre anni"