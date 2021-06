Loca Loca Loca: non è il tormentone estivo ma fa ballare l’Italia, e il Milan…

Prestazione superlativa del centrocampista del Sassuolo, Locatelli, scuola Milan ceduto forse troppo presto ai neroverdi.

" Loca Loca Loca " popola la nostra estate italiana. E non si parla dell'ormai noto tormentone dell'artista AkaSeven, ma di Manuel Locatelli , centrocampista del Sassuolo e della Nazionale italiana, autore ieri di una prestazione superlativa. Scuola Milan , il talento di Lecco sembrava destinato a diventare una stella che non sarebbe mai esplosa. L'addio al club rossonero senza che quest'ultimo vi inserisse un diritto di recompra, pareva una bocciatura senza sconti. Manuel invece si è ripreso la scena e ieri, forse, ha segnato definitivamente la sua consacrazione nel calcio che conta.

ORA LA JUVE, MA NON SOLO - Dietro al trio delle meraviglie Jorginho-Barella-Verratti c'è sempre stato lui, nella testa del commissario tecnico azzurro. Prezioso nel fraseggio, utile in fase di non possesso e di rottura, letale sottoporta. Ora il Milan, con 1000 rimpianti, è per lui un lontano ricordo. Al posto dei rossoneri arriva però un'altra big. La Juve potrebbe infatti essere il suo futuro. Il Sassuolo continua a chiedere almeno 40 milioni di euro, i bianconeri, che hanno aperto una trattativa, lavorano su una base fissa, tra i 25 e i 30 milioni, più l'inserimento di una contropartita. Dragusin potrebbe essere il nome giusto, ma certo, dopo la prestazione di ieri, i neroverdi non faranno sconti.