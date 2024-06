Biasin: “I tifosi del Milan sono preoccupati, bisogna mandare un segnale. E Lukaku…”

Fabrizio Biasin ha scritto un lungo editoriale per Tuttomercatoweb. Tra gli argomenti anche il periodo del Milan . Il noto giornalista si è soffermato sulla preoccupazione dei tifosi e su Romelu Lukaku , attaccante del Chelsea tornato in auge per i rossoneri. Per Biasin il belga avrebbe un senso . Ecco per quale motivo.

"I tifosi del Milan sono preoccupati. Mica tutti, ma molti sì. È un problema di comunicazione più che di scelte... Il Milan in questo momento avrebbe bisogno di qualcuno che lanci qualche segnale. Con i "monumenti" Giroud e Kjaer fuori da Milanello è doveroso che il Diavolo si ricordi che, sì, l'algoritmo può dirti se un terzino è capace di fare 100 palleggi, ma non può sapere se sa cosa significa "giocare nel Milan". E allora ecco che l'indiscrezione Lukaku può avere un senso: il club ha chiesto informazioni al Chelsea per un prestito (al momento negato), sarebbe una mossa certamente di grande impatto. Solo una domanda: perché non un anno fa quando il giocatore si propose in prima persona?".