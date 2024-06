Il giornalista Chiariello: “Conte? Rosicate milanisti, ce l’abbiamo solo noi”

Lo abbiamo cercato solo noi? Voi siete come quelli che vanno davanti alla pasticceria e sente solo l’odore, perché i soldini per comprare Conte non ce li avete. Il Milan a Conte non ci ha proprio pensato, perché arrivava e pretendeva di fare il mercato come diceva lui, voleva i soldi che diceva lui, e il Milan non è proprio nelle condizioni di fare questo. La Juve con Giuntoli non concede a Conte di comandare e non gli dà la possibilità di fare il mercato che lui vuole. Il Napoli c’ha i soldi per pagarlo e per fare il mercato che vuole. Sono due i fattori, non uno, perché il Napoli c’ha i soldi veri! Ve lo dovete mettere in testa, questo è il frutto di una sana gestione, oculata, che oggi consente al Napoli dopo un’annata catastrofica di dire: ‘Bene, si cambia registro e metto i soldi’”.