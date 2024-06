Mercato, non solo Lukaku! Clamoroso: “Il Milan vuole pure…” / News

Il nuovo allenatore - che sarà Fonseca con buona pace dei vari insider-fuffa e di chi chiacchiera troppo sui social - sarà il primo tassello del nuovo Milan che sta pian piano nascendo. Qualche altro giorno ancora e poi arriverà l'inevitabile ufficialità, nonostante il portoghese non faccia impazzire gran parte del tifo rossonero. Ma questo è, bisogna raccontare la realtà e non quello che la gente preferisce sentirsi dire. Detto questo, il Milan ora è concentrato sul calciomercato e sulla creazione di una squadra da consegnare a Fonseca che possa essere più competitiva di quella dello scorso anno.

L'attaccante titolare è l'obiettivo più importante del mercato estivo del Milan, ma il lavoro da fare - tanto in entrata, quanto in uscita - sarà veramente parecchio. La conferma arriva dalle tantissime news che stanno circolando in questi giorni in orbita rossonera. Dalle clamorose indiscrezioni su Lukaku a un altro colpaccio a sorpresa e non solo: facciamo dunque il punto nella nostra raffica di calciomercato, da sfogliare rapidamente una notizia dopo l'altra. Partiamo subito dalla prima <<<