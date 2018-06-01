Luis Figo: "Il mondiale ogni due anni? Una follia"
Anche l'ex giocatore portoghese Luis Figo è intervenuto sul caso del Mondiale ogni 2 anni proposto dalla Fifa
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Prende forma il mercato del Napoli, la società azzurra è al lavoro per esaudire tutte le richieste di Luciano Spalletti
Si è spento a 71 anni l'imprenditore artefice della grande scalata al calcio italiano del club pugliese, a cavallo tra gli anni '80 e '90
Il presidente dell'UEFA Ceferin ha annunciato che il match tra Bayern Monaco e Siviglia per la Supercoppa continentale sarà aperto al pubblico
Nei test di rito anti Covid-19, la società umbra ha riscontrato la positività di sette giocatori e di due membri dello staff della squadra
Il club ligure annuncia ufficialmente l'esonero del tecnico piemontese e nelle prossime ore potrebbe annunciare l'ingaggio dell'ex allenatore del Cagliari
Notizie Calcio; il Governo portoghese ha dato il suo assenso per la ripartenza della Primeira Liga
Il commento del dirigente tedesco
NOTIZIE MILAN - Il turco a centrocampo ritornerebbe alle origini
Crescono le scuole calcio targate AC Milan
Il gol del 2 a 1 è uno schema concordato prima che Super Mario calcia