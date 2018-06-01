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Notizie Calcio - Supercoppa Europea a porte aperte

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R. I. Milanista

Il presidente dell'UEFA Ceferin ha annunciato che il match tra Bayern Monaco e Siviglia per la Supercoppa continentale sarà aperto al pubblico