Napoli Calcio: Spalletti presenta la lista, Giuntoli al lavoro

Il mercato del Napoli prende forma, Luciano Spalletti ha fatto le sue richieste e il direttore Cristiano Giuntoli è all'opera. L'obiettivo degli azzurri non è un segreto, tornare in Champions League, sfuggita quest'anno nell'ultima gara di campionato. E viste le ambizioni per la prossima stagione non si può sbagliare sul mercato, costruire una squadra all'altezza delle prima quattro in Serie A. un rinforzo in ogni zona del campo, almeno. Questo è il piano della società partenopea e i nomi sono tanti. Vediamo su quali starebbe ricadendo la scelta della dirigenza azzurra<<<