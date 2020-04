Notizie Calcio – Rangnick favorevole alla ripresa: “Sarebbe un grande segnale”

MILANO – Intervistato dai microfoni di SWR Sport, Ralf Rangnick si è detto favorevole alla ripresa del calcio, soffermandosi in particolare sulla Bundesliga, la quale potrebbe ripartire nella prima metà di maggio: “È importante ricominciare a giocare non solo dal punto di vista economico, ma anche psicologico, per tutta l’umanità. La gente è legata al calcio e sarebbe importante tornare a vivere le emozioni che questo sport regala. Ripartire significherebbe mandare un bel segnale alle persone”.

