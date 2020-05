Notizie Calcio – Il campionato portoghese è pronto a ripartire

MILANO – Mentre in Italia prosegue la polemica fra Figc e Governo, in Portogallo il calcio si appresta a ripartire. Come riferisce infatti TMW, lo Stato portoghese si è convinto a dare il via libera alla ripresa della Primeira Liga – ovviamente nel rispetto di determinate misure di sicurezza- che dovrebbe avvenire il 30 maggio. Proprio ai microfoni di TMW ne ha parlato Helder Guedes, attaccante del Vitoria.

LE SUE PAROLE – “All’inizio ero pessimista e un po’ sfiduciato, devo essere sincero. Ma adesso lo scenario è cambiato, il Governo ha dato il suo benestare e tutti stanno lavorando senza sosta affinché il campionato portoghese possa riprendere senza alcun pericolo. Sarebbe una grande vittoria per il mondo del calcio e noi giocatori, chiaramente, non vediamo l’ora di rientrare”.

