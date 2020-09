Notizie Calcio – Morto Pasquale Casillo, presidente del grande Foggia

MILANO – Nuovo lutto per il calcio italiano! Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, questa notte è morto Pasquale Casillo, presidente del grande Foggia. L’imprenditore si è spento a 71 anni a causa di una malattia.

A cavallo tra gli anni ’80 e ’90 è stato l’artefice di un vero e proprio miracolo calcistico. Infatti, dopo aver rilevato il club pugliese nel 1986, lo ha condotto dalla Serie C fino alla storica promozione in Serie A. Inoltre, ha regalato al nostro campionato una delle squadre più iconiche di sempre: la Zemanlandia, con l’allenatore boemo in panchina e il tridente d’attacco Signori-Baiano-Rambaudi.