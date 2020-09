Notizie Calcio – Nove tesserati del Perugia positivi al coronavirus

MILANO – Ancora brutte notizie legate al coronavirus per il calcio italiano. Secondo quanto riportato da alfredopedulla.com, nei test di rito anti Covid-19, nove tesserati del Perugia sono risultati positivi. Si tratta di sette calciatori e di due membri dello staff societario.

Partiti i protocolli sanitari di sicurezza per evitare eventuali propagazioni del virus, il club umbro sta ora valutando se annullare il ritiro a Cascia; in ogni caso, comunque, la preparazione per la nuova stagione dei Grifoni slitterà di qualche giorno, se non di qualche settimana.