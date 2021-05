Verso Torino-Milan, i convocati di Pioli con sorpresa: assente Tonali

Non c'è Sandro Tonali tra i convocati di Stefano Pioli per Torino-Milan. Assente anche Zlatan Ibrahimovic. Ecco la lista completa

MILANO - L'assenza di Zlatan Ibrahimovic era stata ampiamente annunciata. Lo svedese, nel match con la Juventus, era uscito malconcio per un problema al ginocchio sinistro (stessa gamba che lo ha tormentato e tenuto fermo con regolarità in questa stagione). Addirittura il suo campionato sembra essere terminato anzitempo, come riportato dalla Gazzetta dello Sport. Il numero 11 rossonero la settimana prossima, sempre secondo la Rosea, effettuerà nuovi test medic i. Ma sarà davvero difficile vederlo in campo contro l' Atalanta nell'ultima giornata di Serie A. E infatti Zlatan non figura nella lista dei convocati di Stefano Pioli e diramata sul sito ufficiale del Milan .

La sorpresa di giornata è l'assenza di Sandro Tonali. Secondo quanto riporta il sito milannews l'ex Brescia si è fermato per un trauma contusivo al ginocchio sinistro, rimediato ieri in allenamento a Milanello. Stessa gamba di Ibra, ironia della sorte. Il centrocampista era in ballottaggio con Bennacer per una maglia da titolare , anche se l'algerino sembrava essere ampiamente in vantaggio. problema che adesso non si pone vista il forfait di Tonal, che quindi salterà la nuova trasferta nel capoluogo piemontese, dopo quella dell'Allianz Stadium. Anche per lui ci saranno nuovi accertamenti medici per quantificare l'entità del nuovo stop. La squadra rossonera quindi continua ad essere falcidiata dagli infortuni, una condizione con cui Pioli ha dovuto are i conti per tutta la stagione e che ha influito anche sul percorso in Europa League, soprattutto nelle gare con il Manchester United.