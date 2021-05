CorSera, Milan: dall’assenza di Ibra alla trattativa per Lucas Vazquez

Il Corriere della Sera, in edicola questa mattina, fa il punto sul Milan. Dall'assenza di Ibrahimovic per infortunio, fino a Vazquez del Real

MILANO - C'è la gara con il Torino questa sera per il Milan di Stefano Pioli . Nuovo impegno di campionato per i rossoneri, reduci dalla vittoria esterna sulla Juventus per 3-0. Il Corriere della Sera, in edicola questa mattina, ha fatto il punto sul club meneghino, in vista della partita contro la squadra granata allenata da Davide Nicola . Partendo dall'assenza di Zlatan Ibrahimovic, fino ad arrivare al mercato, con la trattativa per Lucas Vazquez, esterno del Real Madrid, che ha il contratto in scadenza con il club di Florentino Perez.

Questo il titolo scelto dal Corriere della Sera per presentare il match di questa sera che andrà in scena allo Stadio Olimpico Grande Torino. Partita importante per entrambe le squadre che hanno obiettivi importanti da raggiungere: un posto in Champions League per il Milan, mentre la società di Urbano Cairo è impegnata nella corsa salvezza. Stefano Pioli però dovrà fare a meno di Zlatan Ibrahimovic, infortunatosi al ginocchio contro la Juventus. Spazio ad Ante Rebic in attacco, dopo l'iniziale panchina con i bianconeri. Pioli In conferenza stampa ha elogiato l'atteggiamento con cui è entrato in campo il croato e i rossoneri si affideranno a lui per centrare il quarto posto in classifica, lui e gli altri giovani in rosa. Mancano tre gare alla fine del campionato e il Milan dovrà affrontare, molto probabilmente, senza il suo numero 11. Non una novità purtroppo quest'anno.