Verso Milan-Cagliari, ecco chi sarà il direttore di gara

Poco fa sono state rese note le designazioni per la prossima giornata di Serie A. Ecco chi arbitrerà Milan-Cagliari

MILANO - Torna subito in campo la Serie A dopo il turno infrasettimanale, che ha visto la squadra di Pioli battere 7-0, in trasferta, il Torino. Una vittoria roboante, che avvicina i rossoneri al posto Champions, forti anche della vittoria nello scontro diretto con la Juventus. Prossimo impegno per Kessie e compagni è il Cagliari di Leonardo Semplici, che arriverà a San Siro domenica prossima. Proprio in vista della gara tra il Milan e rossoblù , poco fa è stata resa nota la designazione arbitrale della gara.