ESCLUSIVA LODETTI: “Milan, Champions vicina. A Donnarumma dico di restare”

Le parole dell'ex calciatore rossonero e della Nazionale italiana, Giovanni Lodetti, intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni.

Redazione Il Milanista

MILANO - Il Milan è lanciatissimo verso la conquista di un posto in Champions League. A commentare le ultime rotonde vittorie rossonere contro Juventus e Torino, l'ex calciatore rossonero e della Nazionale italiana, Giovanni Lodetti, è intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni. Con il Milan vinse la Coppa dei Campioni 1962-1963, lo Scudetto 1967-1968, la Coppa Italia 1966-1967, la Coppa delle Coppe 1967-1968, la Coppa dei Campioni 1968-1969 e la Coppa Intercontinentale nello stesso anno. Queste sono state le sue dichiarazioni.

SULLA LOTTA CHAMPIONS, IL NUOVO PROFILO - Da quello che si è visto nell'ultima sfida fra la Juventus e il Milan, i bianconeri mi sono sembrati nettamente più in difficoltà rispetto alle altre squadre. E non parlo solo di posizione in classifica o di punti conquistati sul campo, ma di vero e proprio gioco. Gioco non bello, non da Juventus, contrapposto invece a belle cose che stano facendo vedere Milan, Napoli e Atalanta.

SULLA POSIZIONE ROSSONERA - Le vittoria contro Juve e Torino dano una grande mano nella corsa Champions, ma il Milan non deve illudersi che sia fatto. I rossoneri sono attesi ancora da partite con Cagliari e Atalanta, rispettivamente in lotta per la salvezza e indiretta rivale per la corsa ad uno dei primi quattro posti.

SULLA QUESTIONE DEL RINNOVO DI GIGIO DONNARUMMA - Quando ai miei tempi fui acquistato dal Milan, avevo un sogno: non andare più via da lì. Ed è la stessa cosa che auguro e consiglio a Donnarumma. Si trova a lavorare in un ambiente che ha di lui una stima e una considerazione grandissima, ma è bene che si decida presto. Oramai è tempo di prendere una decisione, sia da parte sua, sia da parte della società. La gente comincia ad essere un pò stufa di tutto questo.