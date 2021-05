Castillejo: “Troppe critiche verso di noi. Da troppo giovani a fenomeni”

L'esterno offensivo rossonero, Samu Castillejo, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport e ha parlato della situazione rossonera.

SUL DESIDERIO DI GIOCARE LA CHAMPIONS LEAGUE - "Molti giocatori della nostra squadra non hanno giocato questa competizione e molti calciatori hanno vinto poco nel calcio. Per noi tornare in Champions League sarebbe come vincere un trofeo"