SOCIAL – Giroud è un nuovo calciatore del Milan e il Chelsea lo saluta così

E' ufficiale: Olivier Giroud è un nuovo calciatore del Milan e il Chelsea ha salutato così il suo ex attaccante sui social

Olivier Giroud è un nuovo calciatore del Milan. E' arrivata anche l'ufficialità della fumata bianca. Lo ha comunicato la società rossonera sia sui suoi profili social, che sul suo sito internet con una nuova nota. Si aspettava soltanto questo, dopo la giornata di visite mediche andata in scena ieri, l'attaccante francese ha anche conosciuto Stefano Pioli, ieri nella sede del Diavolo, proprio per quest'occasione. Dopo la firma sul suo contratto il calciatore si è dedicato ai tifosi, con foto e selfie e le prime dichiarazioni da giocatore rossonero. Dopo il comunicato del club meneghino è arrivato anche quello della sua ex squadra, il Chelsea, che ha salutato Giroud sui social.