Giroud parla da rossonero: “La maglia del Milan ha i colori perfetti”

Manca ancora l'ufficialità, ma è solo questione di tempo. Olivier Giroud sarà un nuovo calciatore del Milan di Stefano Pioli. Ha sostenuto le visite mediche con la sua nuova squadra nella giornata di ieri e ha incontrato la società. L'ambiente rossonero è stato travolto dall'entusiasmo per l'accordo trovato. C'era anche il tecnico rossonero in sede per la firma della punta, che così ha incontrato quello che sarà il suo prossimo allenatore. Poi è stato il tempo di selfie e autografi per i tifosi. Il calciatore ha anche rilasciato quella che può essere considerata la sua prima dichiarazione da rossonero:

E' tornato in Francia l'attaccante, finirà le sue vacanze e poi si unirà alla sua nuova squadra. La data del ritorno è già nota, il 26 luglio inizierà la preparazione con il Milan e con lui ci saranno anche Mike Maignan e Ante Rebic. Anche loro reduci da Euro2020. Il suo esordio in rossonero, in una gara però non ufficiale, dovrebbe avvenire nell'amichevole contro il Nizza del prossimo 31 luglio. Partita che si giocherà nella sua Francia e per i tifosi è già partito il countdown, l'attesa è tanta e l'impressione è che il Diavolo abbia piazzato il colpo in attacco. Il calciatore giusto, quello in grado di non far rimpiangere Zlatan Ibrahimovic, oppure giocare in tandem con lo svedese.