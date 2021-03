Scudetto, Ancelotti: “Spero ancora nel Milan”. Di Marzio: “I rossoneri devono crederci”

MILANO – L’allenatore dell’Everton e leggenda rossonera Carlo Ancelotti, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport parlando di due suoi ex giocatori come Andrea Pirlo e Rino Gattuso, oggi tecnici di Juventus e Napoli: “Seguo tutti i calciatori che ho avuto modo di allenare nel corso della mia carriera. Certo, non possono avere la stessa esperienza che ho io, ma è un punto a loro favore, perché significa che sono giovani. Il mondo del calcio si porta dietro tante critiche, è inevitabile, ma loro lo sanno meglio di me, vivendo in questo mondo da parecchio tempo. Sono convinto che Pirlo e Gattuso abbiano tutte le carte in regola per risolvere i rispettivi problemi. Nei giorni scorsi ho sentito anche Pippo Inzaghi: è uno di quelli che sento più spesso. Sono molto legato a lui, come a tutti i calciatori che ho avuto, soprattutto quelli che ho allenato durante gli anni al Milan. La lotta Scudetto? Spero vincano i rossoneri, anche se penso che sarà dura perché l’Inter viaggia molto forte. Ho il timore che il mio amico Conte non asseconderà il mio desiderio…”.

E della squadra di Stefano Pioli ha parlato, tramite le frequenze di TMW Radio, anche l’ex allenatore Gianni Di Marzio, oggi opinionista: “Nel momento in cui ti trovi lì in alto e lotti per lo Scudetto, devi crederci fino alla fine e non pensare soltanto ad un posto in Champions League. La società meneghina ha dimostrato ambizione, anche il mercato di gennaio ne è stata una testimonianza. Prendendo Mandzukic e Tomori il Milan ha fatto capire che vuole puntare in alto. Deve lottare fino in fondo. Pioli? Gli consiglierei di dire che il Milan deve giocare per lo Scudetto, non solo per tornare in Champions. Anche la Juve spera ancora nel titolo, allora perché non deve farlo il Milan? Se l’Inter non vince stasera, tutto resta apertissimo”.