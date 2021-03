Kessié: “Due punti persi. L’obiettivo è la Champions”

MILANO – Il centrocampista del Milan Franck Kessié, autore del gol che ha permesso alla squadra rossonera di evitare la sconfitta contro l’Udinese, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della partita: “Oggi abbiamo cercato i tre punti, perché ne avevamo bisogno. Purtroppo però sono due punti persi. Ci sono ancora tante partite davanti a noi e dobbiamo continuare a lavorare duramente, a testa bassa. Dovevamo tenere di più la palla, loro erano rintanati dietro e noi abbiamo lanciato troppe volte il pallone davanti. Bisognava far girare meglio il pallone. Fra tre giorni però rigiochiamo e abbiamo l’occasione di riscattarci. Cerchiamo subito di ripartire, il campionato è ancora lungo. L’obiettivo del Milan è tornare in Champions League, lo abbiamo detto sin dall’inizio della stagione. Tuttavia, siamo vicini al primo posto e dobbiamo lottare fino alla fine. Io cerco di dare una mano alla squadra, faccio del mio meglio. Il rigore all’ultimo secondo? Quando ti presenti sul dischetto, soprattutto a fine partita, non devi avere paura, altrimenti sbagli. Sono contento di aver segnato, ma ora cerchiamo di ripartire”.