Prosegue la preparazione del Milan: domenica di lavoro, lunedì di riposo

Continua la preparazione dei rossoneri a Milanello, i rossoneri hanno lavorato anche quest'oggi, domani giorno di riposo.

Per una squadra che lavora sul mercato, ce n'è un'altra che lavora sul campo. Il Milan si è ritrovato pochi giorni fa a Milanello per iniziare a preparare la nuova stagione, nonostante la rosa non sia ancora al completo. Nuova stagione che vedrà i rossoneri ritornare in Champions League dopo sette lunghi anni, e sicuramente la squadra di Stefano Pioli vorrà essere all'altezza della storia europea del Milan. Il tecnico ha già iniziato a lavorare con la squadra, anche se ha fatto una richiesta ben chiara alla società: serve aggiungere qualità in rosa.