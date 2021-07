Il Milan pensa a Nikola Vlasic per il post-Calhanoglu

I rossoneri hanno messo nel mirino un trequartista croato per consegnare a Pioli un fantasista, che non faccia rimpiangere l'addio del turco

Dopo l'addio di Hakan Calhanoglu, il Milan ha indetto una vera e propria caccia al trequartista. Sono tanti i nomi e i profili selezionati dalla dirigenza rossonera, che finora però non è ancora riuscita a chiudere nulla. Complicatesi le trattative per assicurarsi Damsgaard e Isco, i diavoli avrebbero messo nel mirino un calciatore del CSKA di Mosca.

Secondo quanto riportato da TMW.com, nelle ultime ore la società milanista avrebbe effettuato un sondaggio per Nikola Vlasic, un fantasista croato classe 1997.

Un profilo adatto al Milan?

Il calciatore russo sembra uno specialista nei calci piazzati e prolifico anche sotto porta; capace di un'ottima lettura di gioco, sembra sempre in grado di mandare in porta i compagni. Formatosi nel settore giovanile dell’Hajduk Spalato, ha esordito in prima squadra nel 2014 da titolare contro il Dundalk, incontro utile per l’accesso alla fase finale di Europa League; in quell'occasione segna il gol del 2-0, diventando il più giovane marcatore di sempre dei spalatini nelle competizioni europee.

Nella prima stagione da professionista gioca 27 partite di campionato, segnando 3 gol. Gioca altre due stagioni piene in patria totalizzando 53 match e 5 reti, prima di trasferirsi nell'annata 2017/18 all’Hajduz. L'agosto dello stesso anno fa il salto di qualità e sbarca in Premier League all’Everton per circa 10 milioni di sterline.

Nella stagione inglese inanella appena 12 presenze, facendosi però valere in Europa League segnando 2 gol in 6 sfide giocate. Nell’estate 2018 va in prestito al CSKA Mosca e grazie alle sue ottime prestazioni (25 partite e 5 marcature), la società lo riscatta per 16 milioni di euro. Nel 2019/20 Vlasic va in doppia cifra segnando 12 gol su 30 partite di Premier League russa, exploit già quasi eguagliato quest’anno che lo vede con 10 gol in 21 presenze.

Il croato non è un nome nuovo per il club rossonero, che lo tiene d'occhio sin dalla gestione di Mirabelli, che aveva già tentato di portarlo a Milano. Ad oggi sembra che Maldini voglia riuscire lì dove il suo predecessore ha fallito, ma la richiesta del club russo è troppo alta. Ad oggi il CSKA chiede ben 35 mln di euro: un prezzo che potrebbe già mandare in fumo l'affare.