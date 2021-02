Milanello, il report dell’allenamento odierno

MILANO – Terminati i due giorni di riposo concessi dopo la vittoria di sabato scorso contro il Bologna, i giocatori rossoneri si sono ritrovati oggi pomeriggio nel centro sportivo di Milanello, per iniziare a preparare la prossima sfida di campionato. Domenica, alle ore 15, il Diavolo riceverà a San Siro il Crotone per la ventunesima giornata di campionato, seconda del girone di ritorno. Come riferisce il sito ufficiale del club, all’allenamento hanno assistito sia il direttore tecnico Paolo Maldini che il direttore sportivo Frederic Massara. La sessione è iniziata, come di consueto, con l’attivazione muscolare in palestra. Una volta uscito sul campo centrale, il gruppo ha svolto degli esercizi utilizzando gli ostacoli bassi. Dopodiché, la squadra è stata divisa in due parti per alcune esercitazioni incentrate sul possesso palla. Infine, la seduta d’allenamento si è conclusa con una partitella a campo ridotto.

IN VISTA DI MILAN-CROTONE – Per la gara contro la compagine calabrese mister Pioli riavrà a disposizione Hakan Calhanoglu. Quest'ultimo è pronto a riprendere il proprio posto sulla trequarti, a supporto di Zlatan Ibrahimovic. Anche Ismael Bennacer potrebbe tornare in campo dal primo minuto, a scapito di Sandro Tonali, per affiancare Franck Kessié. In difesa, invece, ci sarà la seconda partita consecutiva da titolare di Fikayo Tomori. Il centrale inglese ha pienamente convinto sia contro l'Inter in Coppa Italia – in cui è entrato a gara in corso – sia nel debutto dal primo minuto col Bologna in campionato. Contro il Crotone sarà quindi lui ad affiancare Alessio Romagnoli, in attesa di capire quali saranno i tempi di recupero di Simon Kjaer. In settimana il danese effettuerà dei controlli, così come Brahim Diaz. Si avvicina al rientro anche Matteo Gabbia.