Milan, verso l’Udinese: Fikayo Tomori si è preso i rossoneri?

MILANO – Oluwafikayomi Oluwadamilola Tomori, detto Fikayo (Calgary, 19 dicembre 1997). Questo nome fino a poco fa significava poco per i tifosi rossoneri, ma a breve potrebbe diventare davvero importante. Grande infatti è stata la prestazione del difensore centrale contro la Roma, domenica sera. Il centrale inglese, di proprietà del Chelsea, ha costretto alla panchina Romagnoli ed ha giocato una partita fantastica capace di non concedere neanche un centimetro a Borja Mayoral. Arrivato il 21 gennaio 2021 quasi nel silenzio, Tomori è stato acquistato dal Milan con la formula del prestito fino al 30 giugno, e col diritto di riscatto fissato a 28,2 milioni. Una cifra alta, ma che di questo passo il Diavolo potrebbe anche pensare di coprire.

Verso l’Udinese

Contro l’Udinese questa sera potrebbe partire di nuovo nell’undici titolare di Stefano Pioli. Con Alessio Romagnoli destinato ad una nuova panchina, viste anche le ultime prestazioni del capitano tutt’altro che convincenti. L’allenatore del club meneghino in conferenza stampa ha rivelato di non aver ancora fatto le sue scelte per la partita con i bianconeri, ma che in ogni caso avrebbe scelto la formazione migliore. Certo una nuova maglia da titolare potrebbe dare anche qualche anticipazione per il futuro. Tra qualche mese, infatti, la dirigenza rossonera dovrà decidere il futuro del giocatore, se riscattarlo o rispedirlo a Londra. Il Tomori però visto all’opera però ha strappato applausi, difficile rinunciarci.

L’elogio di Fabio Capello

Fabio Capello, presente negli studi di Sky Sport, ha detto la sua sul successo del Milan a Roma e sulla scelta di schierare Tomori: “Ha ritrovato lo spirito e quella qualità che avevano caratterizzato i l Milan fino alle ultime settimane. Era tanto che non li vedevamo belli così. Theo Hernandez tornato dirompente. E’ stata la qualità e l’umiltà con la quale hanno lavorato. Ibrahimovic non ha mai corso così tanto. A livello mentale oltre che tatticamente, Pioli ha fatto un capolavoro. Tomori per Romagnoli? Io da allenatore ho sempre voluto un difensore veloce. Il Milan nella storia è sempre stato costruito sulla difesa, se hai un giocatore veloce è una fortuna. Un giocatore veloce è troppo importante, il recupero del primo tempo su Mayoral è stato fantastico, senza fare fallo“.