Udinese, i convocati e le probabile scelte di Gotti

MILANO – Archiviata la pratica Roma, il Milan questa sera scenderà in campo per la 25a giornata di Serie A. La formazione di Pioli, senza gli infortunati Calhanoglu e Ibrahimovic, si troverà di fronte l’Udinese di Luca Gotti. Nei bianconeri ha ripreso a brillare la stella di Rodrigo De Paul, vero e proprio uomo mercato della prossima estate. I friulani vengono da un ottimo periodo nel quale hanno perso solo con i giallorossi per 3 a 0. Un periodo iniziato con la vittoria sull’Atalanta di Gian Piero Gasperini per 2 a 1 e continuato con il pareggio, 1 a 1, contro l’Inter di Antonio Conte. L’Udinese vuole vincere anche per continuare ad allungare sul Genoa, stasera impegnato nel derby contro la Sampdoria.

La probabile formazione dell’Udinese

Per il match di questa sera, in diretta su DAZN, Luca Gotti continuerà con il suo 3-5-1-1 che tanto bene ha fatto nelle ultime uscite stagionali. In porta confermato Juan Musso. Linea difensiva composta da Becao, Bonifazi e Nuytinck. I cinque di centrocampo invece saranno, da destra a sinistra, Stryger Larsen, De Paul, Walace, Arslan e Zeegalaar: quest’ultimo in vantaggio su Ouwejan e Molina. Qualora il tecnico dei bianconeri dovesse puntare sull’argentino Larsen verrebbe dirottato sulla fascia sinistra. In attacco Pereyra agirà da seconda punta, mentre il centravanti sarà Nestorovski, in vantaggio sull’ex Napoli Llorente dopo il gol vittoria all’88esimo contro la Fiorentina di Cesaere Prandelli.

Gotti per il match di stasera recupera Deulofeu, ma dovrà fare ancora a meno di Jajalo e Pussetto. Di seguito la probabile formazione e i convocati per il partita di San Siro:

UDINESE (3-5-1-1) probabile formazione: Musso; Becao, Bonifazi, Nuytinck; Stryger Larsen, De Paul, Walace, Arslan, Zeegelaar; Pereyra; Nestorovski. All. Gotti

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Jajalo, Pussetto | Ballottaggi: Bonifazi 55%-Samir 45%, Stryger Larsen 65%-Molina 35%, Arslan 65%-Walace 35%

I Convocati

PORTIERI: 1 Musso; 31 Gasparini; 96 Scuffet 1 Musso; 31 Gasparini; 96 Scuffet DIFENSORI: 3 Samir; 5 Ouwejan; 14 Bonifazi; 16 Molina; 17 Nuytinck; 19 Stryger Larsen; 50 Becao; 87 De Maio; 90 Zeegelaar CENTROCAMPISTI: 6 Makengo; 10 De Paul; 11 Walace; 22 Arslan; 29 Micin; 37 Pereyra

ATTACCANTI: 7 Okaka; 9 Deulofeu; 21 Braaf; 30 Nestorovski; 32 Llorente; 45 Forestieri