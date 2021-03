Milan: Kessie è esploso, la Champions per la consacrazione europea

MILANO – Il Milan ha trovato definitivamente il suo perno di centrocampo. Sembra assurdo pensare che fino a pochi mesi fa si parlava di un addio a fari spenti ormai vicino per Franck Yannick Kessie. L’ivoriano è stato tra l’altro autore del rigore del momentaneo 0-1 all’Olimpico, ha segnato il suo venticinquesimo gol in maglia rossonera. Il centrocampista in questo modo ha superato altri cannonieri rossoneri. Fra questi Lodetti, Suso, Serginho e Pazzini, oltre a portarsi ad una rete di distanza da Rijkaard e Ronaldinho nella classifica all-time dei marcatori milanisti.

LE PAROLE DI STIMA DI UN GRANDE EX – Anche Antonio Cassano, intervenuto nel corso della trasmissione social “Bobo Tv”, ha parlato di Franck Kessie, paragonandolo ad un super pilastro della mediana: “Kessie lo voglio nella mia squadra, fa gol, fa assist, ha personalità, ha qualità, non perde la palla, è intelligente. Lo sto guardando con attenzione, con la Roma è stato devastante. Mi ricorda lo Yaya Touré dei tempi migliori. E’ un giocatore diverso, ma come impatto. Sta reggendo da solo il centrocampo del Milan”.

OBIETTIVO CHAMPIONS LEAGUE – Insomma, Kessie è definitivamente esploso. Corre, difende, attacca e segna, con una mira infallibile sui calci di rigore. Ora gli manca solo la consacrazione a livello europeo. La qualificazione alla prossima Champions League quest’anno sembra davvero alla portata della squadra di Pioli. E Kessie non vorrà certo lasciarsela scappare.

CARRIERA

Stagione Data Venditore Acquirente VdM Costo 19/20 01/lug/2019 33,00 mln € 24,00 mln € 18/19 30/giu/2019 33,00 mln € Fine prestito 17/18 01/lug/2017 20,00 mln € Spesa prestito:

8,00 mln € 15/16 30/giu/2016 4,00 mln € Fine prestito 15/16 26/ago/2015 300 mila € Prestito 15/16 01/lug/2015 300 mila € 1,50 mln € 14/15 30/giu/2015 300 mila € Fine prestito 14/15 29/gen/2015 – Prestito Costo totale : 33,50 mln €