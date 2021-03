Calciomercato Milan – Ceccarini spiazza tutti: “Ecco i primi due nomi per l’estate”

MILANO – Niccolò Ceccarini, in un estratto dell’editoriale per TMW, si è così espresso soffermandosi su alcuni giocatori che il Milan sta seguendo per il calciomercato estivo: “I rossoneri tengono sotto controllo varie situazioni. I riflettori sono puntati sugli esterni offensivi. Piace sempre molto Thauvin, che non ha ancora trovato un accordo con il Marsiglia e a fine stagione si svincolerà. Questa può diventare davvero una grande occasione. Nel mirino di Maldini e Massara c’è però anche un altro giocatore seguito da tempo: si tratta di Ikoné del Lille, classe ‘98 che tra l’altro ha soli due anni ancora con la società francese. Il Milan sta sondando il terreno anche se la valutazione al momento è molto alta”.

In particolare, l’ala classe 1994 in forza l Marsiglia ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Il Milan da tempo lo ha messo sulla propria lista dei desideri. La dirigenza meneghina sa perfettamente che più passa il tempo, più aumentano le probabilità che il ragazzo non accetti di rinnovare col Marsiglia. Non solo, ma secondo le indiscrezioni che rimbalzano direttamente dalla Francia, gli ultimi contatti fra Paolo Maldini e l’entourage del giocatore sarebbero stati molto proficui. Stando inoltre a quel che riferisce Le 10 Sport, nelle prossime settimane Thauvin potrebbe firmare un pre accordo proprio con il Milan.

Thauvin, Campione del Mondo nel 2018 con la nazionale francese, in questa stagione ha disputato ventuno partite in Ligue 1, impreziosendole con sette gol e altrettanti assist. Con la Francia ha totalizzato dieci presenze ufficiali in carriera, con una rete all’attivo. Ama giocare da esterno destro, ma può essere impiegato anche sulla fascia opposta o come trequartista. Un giocatore di grande talento e spessore internazionale. Il Milan fiuta quindi il colpaccio a parametro zero e spera di convincere il francese a firmare il proprio patto col Diavolo. L’arrivo di Florian Thauvin potrebbe anche comportare almeno un’operazione in uscita. Samuel Castillejo, infatti, è il primo candidato alla partenza in vista di giugno. >>> E intanto sono addirittura sei i big a rischio addio: per Maldini e Massara sono giorni decisivi! <<<