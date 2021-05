Milan, verso la gara con il Torino: le probabili formazioni

Si avvicina la nuova partita di campionato del Milan, che se la vedrà con il Torino di Nicola. Ecco le probabili formazioni

MILANO - Si avvicina il prossimo match di campionato per il Milan , che arriverà alla gara con il Torino , dopo l'ottima vittoria con la Juventus. Vittoria che potrebbe valere un posto in Champions per la prossima stagione. Prima però c'è la squadra di Davide Nicola da affrontare, che lotta invece per salvarsi. Non ci sarà Nkoulou squalificato e con Izzo e Murru indisponibili. Il Toro quindi potrebbe mettere in campo contro i rossoneri Bremer e Lyanco, ormai titolari fissi in difesa, e Buongiorno a completare il reparto arretrato. Singo dovrebbe agire sulla fascia destra, con Ansaldi sull'altro lato. Centrocampo a tre, con Rincon a fare da schermo davanti alla difesa, mentre Mandragora e Verdi mezzali. In attacco spazio a Zaza e non a Toni Sanabria accanto a Belotti.

Il Milan invece deve fare di nuovo i conti con l'assenza di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese salterà le prossime due gare di campionato. Una situazione purtroppo non nuova dalle parti di Milanello. Al suo posto potrebbe partire titolare in attacco Ante Rebic, ma ci sono anche le carte Leao e Mandzukic per Stefano Pioli. Tutto però fa pensare all'ex Eintracht Francoforte, anche perché il tecnico rossonero ha elogiato l'atteggiamento con cui è entrato in campo il calciatore all'Allianz Stadium. In porta ovviamente Donnarumma non si discute, così come la line a quattro dietro, dove dovrebbero essere riproposti gli stessi interpreti che sono partiti titolari con i bianconeri. Nuova panchina quindi per Romagnoli. Stesso discorso potrebbe essere fatto anche per Kessie e Bennacer, ma attenzione a Tonali. Castillejo dovrebbe tornare sulla fascia destra, al centro spazio ancora a Brahim Diaz, così come Calhanoglu a sinistra.