Milan, le parole di Nicola alla vigilia della sfida con i rossoneri

Ha parlato Davide Nicola, tecnico del Torino alla vigilia della sfida di campionato con il Milan. Ecco le sue parole sui rossoneri

"Il Milan è una squadra di qualità, inoltre sono informa e bisogna interpretare gli spazi perché sono molto rapidi e in attacco hanno elementi molto veloci. Cos' come i loro terzini. Oggi in allenamento continueremo a provare soluzioni e a prescindere da chi andrà in campo, ci faremo trovare pronti. Kessie? Ha una grande esperienza e sa fare più cose in mezzo al campo. S'inserisce molto bene e sa giocare anche da mezzala. Partecipa alla manovra offensiva e noi ci concentreremo sulla chiusura degli spazi. Dovremo leggere velocemente e bene le situazioni, ma non abbiamo incontrato solo il Milan con questo tipo di gioco. Non se Ibra non sarà della partita, ma in ogni caso ci saranno comunque Leao, Rebic e Mandzukic. Noi siamo curiosi di misurarci con un avversario di valore com'è il Milan. Vogliamo limitarli, inoltre giocheremo in casa".