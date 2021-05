Milan, Vlahovic: altri due goal che fanno impazzire la dirigenza

Il Milan non molla Dusan Vlahovic e il serbo continua a segnare con una regolarità pazzesca. E' lui il preferito della dirigenza

Redazione Il Milanista

MILANO - Sono 21 i goal di Dusan Vlahovic in questa stagione, dopo la doppietta messa a segnato contro la Lazio al Franchi. L'attaccante della Fiorentina, diventa con il passare dei giorni sempre più uomo mercato. Contratto in scadenza nel 2023 e le voci sulla difficoltà del rinnovo aumentano, nonostante le intenzione del presidente Commisso di blindare il suo gioiello. Il calciatore è stato accostato al Milan a più riprese nell'ultimo periodo, anche se la corte rossonera va avanti ormai da tempo. Il Diavolo è alla ricerca di una punta per la prossima stagione, anche se il futuro di Mario Mandzukic non è stato ancora deciso. Ibrahimoivc resterà un altro anno a Milanello, ha rinnovato da pochissimo con il club meneghino. Poi c'è Rafael Leao che completa il reparto offensivo di Stefano Pioli, il suo futuro sembra essere in rossonero, a meno che non arrivi una grande offerta in estate.

Vlahovic, tra il Milan e le altre interessate

Il Milan però lotta per la Champions e un posto in Europa porterà inevitabilmente tanti impegni e serve una punta indipendentemente da Ibrahimovic e Leao. Magari un giovane, che possa crescere alle spalle dello svedese, in grado anche di accettare la panchina, perché quando Ibra sta bene gioca. Dusan Vlhaovic ha tutte le caratteristiche che il Diavolo cerca per 'l'attaccante del futuro'. Non c'è però soltanto il club meneghino sul serbo, va registrato anche l'interesse della Juventus, l'ultima squadra a cui la punta ha fatto goal. Ma non solo. Sì perché sul centravanti viola c'è anche l'interesse della Premier League, vista la stagione di altissimo livello. Liverpool e Manchester United sono alla finestra.

Le ultime notizie sul futuro di Vlahovic

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, adesso per arrivare al giocatore serviranno almeno 60 milionidi euro, lo avevamo già riportato. Richieste altissima, che il Milan potrebbe soddisfare soltanto con la qualificazione alla prossima Champions League, ma la Rosea oggi rilancia l'interesse dei rossoneri, asserendo che il serbo è il preferito della dirigenza per la prossima stagione, è lui il rinforzo individuato per il reparto offensivo.