Infortunio Ibrahimovic: la situazione e i tempi di recupero

Le ultime novità sull'infortunio rimediato da Zlatan Ibrahimovic durante Juventus-Milan.

MILANO -Dai primi controlli di oggi parrebbe non esserci nulla di grave. Fra 24 ore esami strumentali più approfonditi. Ma salterà senz’altro le prossime due gare. Questa in poche parole, la situazione di Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante svedese infatti è uscito malconcio dalla sfida vinta per tre a zero contro la Juventus. Un problema al ginocchio per lui, una gamba messa in una posizione in naturale e un dolore acuto lo hanno costretto ad uscire anticipatamente.

UNA STAGIONE BELLA, TRAVAGLIATA E CONCLUSA CON IL RINNOVO - Una stagione travagliata dunque per Zlatan Ibrahimoovic in termini fisici. Tanti, troppi infortuni rimediati nell'annata che sta per chiudersi, spesso poi rivelatisi decisivi in negativo per le sorti della sua squadra. Basti pensare fin qui Zlatan ha infatti saltato, fra coppe e campionato, 21 partite (su un totale di 50) fra covid e problemi muscolari. Questo non ha però ostacolato il rinnovo di contratto. Lo svedese il 3 ottobre compirà 40 anni ma continua ad essere determinante. Finora ha segnato 15 reti in Serie A in 17 partite giocate, in cui ha servito anche due assist. In totale è a 17 gol in tutte le competizioni in 25 presenze. Con questo prolungamento, il Milan diventerà il club in cui Ibra è rimasto per più tempo: all’Ajax e al Psg è stato quattro stagioni, mentre in rossonero toccherà i quattro anni e mezzo.