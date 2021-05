Milan, verso il Benevento: chi gioca a destra, Castillejo o Saelemaekers?

Si avvicina Milan-Benevento e continuano ad arrivare indiscrezione legate alla formazione rossonera. Occasione per Castillejo?

Redazione Il Milanista

MILANO - Deve ripartire il Milan, contro il Benevento sabato prossimo. I rossoneri sono reduci dalla brutta sconfitta, e pessima prestazione, contro la Lazio di Simone Inzaghi. Un 3-0 che brucia e fa male, un risultato che mette in discussione anche il quarto posto, obiettivo minimo di questa stagione per Stefano Pioli e i suoi. In vista della gara di San Siro il tecnico del Diavolo potrebbe pensare a qualche cambio di formazione, sopratutto chi lunedì sera non ha reso potrebbe osservare un turno di risposo. Potrebbe esserci l'occasione di mettersi in mostra anche per chi non è tra i titolari di Stefano Pioli.

Occasione per Castillejo?

Le indiscrezioni riportate da Tuttosport, raccontano come Samu Castillejo dal primo minuto sia più di una suggestione. Alexis Saelemaekers sulla destra con la Lazio non ha convinto, sostituito nel secondo tempo della sfida dell'Olimpico, proprio dall'ex Villarreal. Lo spagnolo potrebbe partire dal primo minuto sabato, contro il Benevento. Una scelta anche per far rifiatare il belga apparso in ombra lunedì scorsa.

Tutti i dubbi dei rossoneri

Oltre al cambio sulla fascia destra, ci sono anche altre possibili sorprese. Una di questa potrebbe essere nel cuore della difesa. Alessio Romagnoli, anche lui mandato in campo nella seconda frazione di gioco, potrebbe partire tra i titolari. Non è chiaro però chi invece dovrebbe riposare per fare spazio al numero 13 rossonero. Sia Tomori che Kjaer non sono sicuri del posto, l difesa del Milan non ha brillato sia con il Sassuolo, che con la Lazio. Il danese potrebbe osservare un turno di riposo per ricaricare le pile, l'inglese invece non ha convinto. Chi, invece, sembra essere sicuro del posto è Zlatan Ibrahimovic, che dovrebbe fare il suo ritorno in campo proprio con il Benevento.