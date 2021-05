Qui Benevento, i convocati di F. Inzaghi: out Tuia, Letizia e Sau

Le ultime notizie da casa Benevento, prossimo avversario del Milan in campionato: il report di ieri e il programma di oggi.

MILANO - Dopo la sconfitta per 3-0 contro la Lazio a causa delle reti biancocelesti di Correa e Immobile, il Milan ha iniziato a preparare il prossimo impegno: in campionato il club rossonero ospiterà il Benevento, reduce dalla sconfitta casalinga per 2-4 contro il Benevento, nel match valido per la 34esima giornata di Serie A in programma sabato 1 maggio alle 20:45 allo stadio di San Siro. La gara sarà trasmessa in diretta DAZN.