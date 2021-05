Milan, i convocati di Stefano Pioli per la gara con il Benevento

Arrivano i convocati del Milan per la prossima sfida di campionato che si giocherà contro il Benevento a San Siro

MILANO - Il Milan tornerà in campo in questa sera nel nuovo di campionato che vedrà gli uomini di Stefano Pioli affrontare il Benevento del doppio ex Filippo Inzaghi. Partita importante perché i rossoneri sono reduci dalla sconfitta per 3-0 contro la Lazio, che ha lasciato il segno. Sia per le tante polemiche dopo il secondo goal biancoceleste, viziato da una fallo su Calhanoglu , che per la nuova posizione di classifica del club meneghino. Attualmente quinto, a pari punti con Napoli e Juventus, tutte e tre a quota 66. La seconda forza del campionato ora è l' Atalanta di mister Gian Piero Gasperini.

Deve ripartire il Milan, lo deve fare perché nelle ultime due giornate sono arrivate due sconfitte: quella con il Sassuolo e poi, appunto, quella contro Simone Inzaghi e la sua squadra. Nella lista dei convocati rossoneri torna Zlatan Ibrahimovic, che con ogni probabilità partirà dal primo minuto, dopo le noie muscolari dell'ultimo periodo. Assente invece Mario Mandzukic, uscito non al meglio dal match dello stadio Olimpico. In attacco quindi spazio dal primo minuto per lo svedese, ma all'orizzonte dovrebbe esserci la più classica delle staffette, a meno che Stefano Pioli non decida di schierare il portoghese sulla fascia sinistra. Una vera e proprio sorpresa visto che Ante Rebic è uno dei migliori calciatori del club meneghino del recente periodo. Gli altri ballottaggi sono in difesa, con Calabria e Diogo Dalot in lotta per una maglia da titolare a destra. E poi c'è da decidere i due centrali, Romagnoli, Kjbaer e Tomori sono ovviamente in lizza. Dovrebbe partire titolare il capitano, accanto a lui l'inglese.