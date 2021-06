Milan, se non arriva De Paul tutto su Ilicic o il Papu Gomez

Il Milan è alla ricerca di un trequartista, vista la situazione Calhanoglu. Il primo nome è De Paul, ma ci sono anche delle alternative

Arrivato Maignan, con il futuro di Donnaruma sempre più in bilico, la dirigenza rossonera ha sistemato la questione riguardante il portiere. I rossoneri però altre altre grane in casa, sempre legate ai rinnovi contrattuali, come il caso Calhanoglu. Anche il turco, infatti, è ormai prossimo alla scadenza e un addio a parametro zero non è un'eresia. vista la differenza di un milione di euro tra domanda e offerta. Lo stesso fantasista ha comunicato a mezzo stampa di non aver ancora preso una decisione sul suo futuro. Maldini e Massara non hanno intenzioni di fare regali, al giocatore e al suo agente, e sopratutto non hanno intenzione di farsi trovare impreparati come accaduto con l'arrivo in Italia dell'estremo difensore francese.