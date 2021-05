News Milan, mercato – Tre nomi caldissimi e un super colpo: le ultime

Nel Milan che ha conquistato all'ultima giornata il tanto desiderato accesso alla prossima Champions, ci sono dei punti fermi, degli intoccabili. Ma anche dei calciatori che potrebbero salutare a sorpresa Milanello o che comunque hanno deluso le aspettative della dirigenza. Se in difesa riuscirà il colpo Tomori (28 milioni al Chelsea), ci si potrà concentrare sul centrocampo e sull'attacco. In particolare Maldini vorrebbe intervenire sia sulla mediana che sulla trequarti. Sono 4 i profili che si starebbero seguendo più da vicino, tre come dighe a centrocampo, uno per sostituire degnamente Calhanoglu<<<