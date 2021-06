Milan, Donnarumma e un futuro tutto da scrivere. La Roma all’orizzonte?

I principiali quotidiani nazionali hanno fatto il punto sul futuro di Gigio Donnarumma. Ecco il punto della situazione sul portiere del Milan

Redazione Il Milanista

Quale sarà il futuro di Gigio Donnarumma? Il su contratto con il Milan scadrà a fine mese e poi sarà libero di scegliere la sua nuova squadra. Tante le voci che si rincorrono sul numero 99 rossonero, dalla Juventus, fino al possibile approdo in Liga, con Barcellona e Real Madrid sulle sue tracce. Potrebbe però anche restare in Italia, dato che ci starebbe pensando anche la Roma. Il punto della situazione sull'estremo difensore della nazionale di Roberto Mancini lo hanno provato a fare i principali quotidiani nazionali, in edicola oggi.

CorSport: "Gigio, ecco la verità"

La decisione di lasciare il Milan è del giocatore e non del suo agente, Mino Raiola. Lo scrive il Corriere dello Sport. Una scelta fatta per evadere dalla comfort zone rossonera, per poter crescere ancora e diventare il migliore al mondo. Una scelta quindi personale e non convenienza del procuratore, una situazione che Paolo Maldini e Frederic Massara conoscevano perfettamente e proprio questo ha portato i due dirigenti a volersi cautelare il prima possibile, con l'arrivo di Mike Maignan dal Lille.

Il punto sulla Juventus del Corriere della Sera

Resta però l'incognita futuro. Un futuro tutto da scrivere, perché il calciatore rischia di giocare il prossimo Europeo da disoccupato. Lo riporta il Corriere della Sera. Che aggiunge come in questo momento l'estremo difensore abbia perso forza contrattuale, senza più l'offerta rossonera da 8 milioni netti annui come base di partenza, infatti, adesso tutti cercheranno di ottenere uno sconto. Juventus compresa, che gioca al ribasso, rispetto ai 10 milioni all'anno di cui si è parlato come nuovo accordo contrattuale. Inoltre il nuovo tecnico bianconero, Max Allegri, stima tantissimo Szczesny. Situazione che ha portato a fare altre riflessioni: Donnarumma è un portiere di prima fascia, ma la Vecchia Signora non si svenerà.

Gazzetta dello Sport: 'Mou chiama Gigio"

All'orizzonte potrebbe anche esserci la suggestione Roma. Questo è quello che riporta la Gazzetta dello Sport. Il nuovo tecnico giallorosso avrebbe chiamato Donnarumma per convincerlo a raggiungerlo nella Capitale. Resta però il fatto che il giocatore vuole giocare in Champions League, ostacolo maggiore per i rossoneri, piuttosto che i 10 milioni d'ingaggio che Raiola chiede.