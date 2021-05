Calciomercato Milan, Pellegatti: “Attenzione, possibile grossa sorpresa”

La sessione estiva di calciomercato si aprirà ufficialmente il prossimo 1 luglio, ma i grandi club si stanno già muovendo da un po'. Alcune operazioni sono già state chiuse e altre sarebbero in dirittura d'arrivo. Il Milan ha chiuso per Maignan dal Lille. Il portiere francese, fresco vincitore della Ligue1, andrà a sostituire il partente Gigio Donnarumma. Proprio questa settimana appena cominciata potrebbe essere decisiva per chiudere due grandissime operazioni. L'ennesima conferma arriva anche dal noto giornalista Carlo Pellegatti, che aggiunge anche un'altra notizia bomba <<<