Milan, Romagnoli e Ibra si allenano con il gruppo. Speranza Calabria

MILANO – Si avvicina la partita con il Manchester United per il Milan, ritorno degli ottavi di finale di Europa League, che si giocherà a San Siro giovedì sera. I rossoneri nella gara d’andata, e più in generale nell’ultimo periodo, hanno dovuto fare i conti con le tante assenze che hanno falcidiato il Diavolo. Nonostante questo però la squadra meneghina ha fatto fronte all’emergenza nel migliore dei modi, arrendendosi solo contro il Napoli, nell’ultima giornata di Serie A, domenica scorsa. Servono però i rientri dei giocatori fermi ai box, Contro gli uomini di Gattuso è sceso in campo un Milan stanco e non è un caso che contro gli azzurri il peggiore tra i rossoneri sia stato Franck Kessie. Non ne ha saltata una nelle ultime settimane l’ivoriano, che adesso sia in debito di ossigeno è del tutto normale.

Da Milanello solo buone notizie

Arrivano però buone notizie da Milanello per il Milan. Emanuele Baiocchini ai microfoni di Sky Sport ha detto: “Dall’allenamento odierno arrivano buone notizie per Stefano Pioli. Alessio Romagnoli, infatti, ha sostenuto tutto l’allenamento con il resto del gruppo. Possiamo parlare di calciatore recuperato per i rossoneri in vista del Manchester United“. Rientro testimoniato anche dalle immagini caricate sul profilo Twitter ufficiale della società meneghina.

Guardando le immagini però non sfugge la presenza di Zlatan Ibrahimovic nel centro sportivo rossonero, insieme ai suoi compagni di squadra. Ed è stato sempre Emanuele Baiocchini, sempre ai microfoni dell’emittente satellitare, ad aver riportato le ultime, buone, notizie sullo svedese: “Anche Ibrahimovic si è allenato con la squadra, dopo l’infortunio patito con la Roma. Si può considerare recuperato anche lo svedese per la gara di giovedì, ma anche per quella con la Fiorentina in campionato“. Giornata particolare per Ibra, che ha festeggiato a modo suo anche il ritorno in Nazionale.

Calabria, sensazioni positive

Sportmediaset invece ha fatto il punto della situazione su Davide Calabria. Il terzino è uscito nella partita d’andata con i Red Devils, per un problema al pube e non è stato convocato per il Napoli. Anche per lui le sensazioni sono positive in vista della sfida agli uomini di Solskjaer.