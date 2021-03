SOCIAL – “Il ritorno del dio”: Ibrahimovic convocato dalla Svezia

MILANO – Zlatan Ibrahimovic è sulla bocca di tutti. La sua stagione con il Milan non può passare inosservata, nonostante l’età, è ancora decisivo, oltre ad essere il leader della squadra allenata da Stefano Pioli. Attualmente è fermo per infortunio, problema accusato nel secondo tempo della partita con la Roma all’Olimpico e ne avrà ancora per un po’. Ha saltato anche l’andata degli ottavi di Europa League contro la sua ex squadra, il Manchester United, così come non c’era contro il Napoli, ma non hai mai fatto mancare il suo apporto alla squadra in questo periodo lontano dal campo.

A tutto ciò ha aggiunto anche… il ritorno in Nazionale! Come si paventa da ormai qualche tempo, infatti, il CT svedese Andersonn ha messo da parte i rancori su Ibra puntando su di lui per l’Europeo 2022. È stato lo stesso Ibrahimovic, dunque, ad annunciare sui social il suo ritorno con la maglia della Svezia, con il solito post “alla Ibra”: