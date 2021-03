Calciomercato Milan, Maldini scatenato: 3 nomi totalmente nuovi sulla lista

MILANO – La lista della spesa di Paolo Maldini e degli uomini mercato del Milan è già molto lunga. Come vedremo più avanti infatti, questa lista è piena di nomi grossi, giocatori interessanti e anche di qualche possibile sorpresa. E stando alle ultime notizie di calciomercato, il Milan starebbe continuando ad aggiungere altri nomi all’elenco in vista della prossima estate. Secondo quanto riportato infatti da fichajes.com, i rossoneri avrebbero messo nel mirino altri tre nomi nuovi, tutti e tre di proprietà del Crystal Palace.

Partiamo dal primo: Wilfried Zaha. Il velocissimo attaccante esterno ex Manchester United è valutato intorno ai 50 milioni di euro e potrebbe rappresentare un gran colpo di mercato. Alcune voci riportano anche che alcuni emissari rossoneri siano già volati in Inghilterra per osservare ancor più da vicino Zaha e magari, perché no, allacciare i rapporti con il Crystal Palace. Sia per l’attaccante classe ’92 che per altri due giocatori.

Il secondo nome

Il Milan avrebbe infatti adocchiato anche il mediano serbo Luka Milivojevic. Forte fisicamente (186 cm), grande carisma e con buona esperienza in campo internazionale, il centrocampista 29enne è diventato un perno fondamentale del Crystal Palace. Il costo del suo cartellino sarebbe decisamente più basso rispetto a quello di Zaha. Secondo Transfermarkt infatti il valore economico di Milivojevic si attesta intorno ai 12 milioni di euro. Ancor più interessante però è il terzo giocatore che sarebbe finito nel mirino di Maldini.

Terzo obiettivo

Stando alle notizie riportate dagli esperti di calciomercato di fichajes.com infatti, il Diavolo starebbe pensando anche ad Eberechi Eze, talento inglese di origini nigeriane classe ’98. Il centrocampista offensivo è un gran talento e costerebbe all’incirca 20 milioni di euro. Bravo sia a sfornare assist che in zona gol, Eze potrebbe essere un colpo molto interessante sia per l’immediato che in prospettiva futura. Come accennato poco fa però, il taccuino di Maldini è pieno anche di molti altri nomi per il prossimo calciomercato estivo: come promesso dunque, ecco tutti i nomi sulla lista della spesa del Milan <<<