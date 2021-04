Milan, rinnovo Donnarumma: serve un posto in Champions League

Continuano ad arrivare indiscrezioni sul futuro di Gigio Donnarumma al Milan. La Champions League sembra essere fondamentale

Redazione Il Milanista

MILANO - Gigio Donnarumma e il Milan. La telenovela sul rinnovo del portiere con la squadra rossonera sta catalizzando l'attenzione di tifosi e addetti ai lavori. Abbiamo riportato più volte le difficoltà incontrate dal club meneghino per sul nuovo accordo, dalle altissime richieste di Mino Raiola, alla durata del contratto. Passando anche per la clausola rescissoria, al possibile interesse di altri importantissimi club. Per ora però non si è registrato alcun ultimatum, ma è innegabile che il tempo (30 giugno 2021 ultimo giorno disponibili) cominci a stringere.

Donnarumma-Milan: la situazione

Attualmente Donnarumma guadagna 6 milioni netti all’anno. Il suo agente, MinoRaiola ne chiederebbe 10 totali: decisamente troppi per le casse rossonere, ma per il portiere uno sforzo si può fare. Ovviamente non si arriverebbe a quella cifra, ma tra bonus (e possibile inserimento di una clausola rescissoria) potrebbe essere raggiungimento un compromesso efficace. Il Milan al momento ha messo sul piatto un quinquennale da 7,5 milioni di euro netti a stagione. Per il momento quella rossonera è l'unica vera offerta arrivata al procuratore del ragazzo, nonostante le tante voci sugli interessi dei top club europei. Gli uomini mercato del Diavolo, però, non hanno fretta di chiudere la trattativa. Consci che potrebbe arrivare fino a fine giugno. Un rischio che la dirigenza di via Aldo Rossi è disposto a correre pur di arrivare al suo obiettivo. Anche se non è un segreto che Maldini e Massara starebbero valutando un piano B, qualora il classe '99 dovesse, alla fine, cambiare aria.

La Champions League fattore determinante

La Gazzetta dello Sport ha fatto nuovamente il punto del situazione sul futuro di Donnarumma, riportando come la prossima Champions League sia fondamentale per le firma dell'estremo difensore. Il numero 99 vuole giocare nella massima competizione per club europei e la certezza della qualificazione a fine stagione potrebbe dare l'accelerata che serva per la tanto attesa fumata bianca.