Vlahovic non rinnova? Laudisa: “Situazione che ricorda quella di Chiesa”

Il giovane attaccante sembra non voler prolungare l'attuale accordo con la Fiorentina.

MILANO - Con la doppietta realizzata domenica sera contro l'Atalanta, nel trentesimo turno di Serie A, Dusan Vlahovic ha dimostrato ancora una volta di essere uno degli attaccanti più in forma del campionato italiano. Il classe 2000 è arrivato a quota quindici reti, scavalcando Ciro Immobile nella classifica dei marcatori. Le prestazioni del calciatore serbo stanno richiamando l'attenzione di molti club in ottica calciomercato, fra cui il Milan. Paolo Maldini e Frederic Massara sono a caccia di un centravanti giovane e di talento da ingaggiare nella prossima finestra estiva di mercato, per completare il reparto offensivo da mettere a disposizione di Pioli per la prossima stagione. Nonostante la permanenza di Zlatan Ibrahimovic (il rinnovo di un altro anno è vicinissimo), la società rossonera ha già avviato le ricerche per la punta del futuro e il nome di Vlahovic è in cima alla lista dei desideri dei dirigenti milanisti. Tuttavia, il numero 9 viola ha ancora due anni di contratto con la Fiorentina che, dal canto suo, spara alto col prezzo. Inoltre, per Vlahovic occorre fare i conti con una concorrenza a dir poco agguerrita, soprattutto da parte della Roma.