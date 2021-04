Milan-Donnarumma, tutto fermo e la dirigenza pensa a l’alternativa

Continua a tenere banco in casa Milan il futuro di Donnarumma, intanto i rossoneri non mollano Maignan del Lille

Redazione Il Milanista

MILANO - Non si fermano le notizie sul futuro di Gigio Donnarumma. La telenovela con il Milan per il rinnovo va avanti, anche se attualmente la situazione è chiara: i rossoneri non accontenteranno Raiola e il procuratore non si piegherà all'offerta del club meneghino, nonostante la volontà dell'estremo difensore di rimanere a Milanello. Serve un passo indietro, sia da parte del Diavolo, magari migliorando l'offerta, ce da parte dell'agente rivedendo le sue richieste. Maldini e Massara però continuano a guardarsi intorno, non vuole farsi trovare impreparata la dirigenza rossonera nel caso in cui Donnarumma decidesse di non rinnovare.

Oltre a Ikone piace anche il portiere del Lille

Sono stati fatti diversi nomi per la porta del futuro del Milan. Tutti fatti nell'ipotesi in cui il club meneghino si trovasse costretto a cambiare portiere. Tra questi c'è Mike Maignan, del Lille. Con la squadra francese dopo l'affare Leao in estate potrebbero essere messe in piedi diverse trattative, dato che piace anche Jonathan Ikonè al Diavolo. I transalpini per l'estremo difensore chiedono almeno 12 milioni di euro.

Maignan e gli altri

Non c'è soltanto Maignan nella lista della dirigenza del Milan. Per la porta si seguono anche altri profili, anche se la priorità resta ovviamente il rinnovo di Donnarumma. In ogni caso alla squadra rossonera nell'ultimo periodo sono stati accostati Emil Audero estremo difensore della Sampdoria. Anche Juan Musso titolare dell'Udinese è nei radar del Diavolo, così come PierluigiGollini dell'Atalanta. Profili diversi che prevedono esborsi diversi, il Milan però non ha ancora intenzione di cercare l'affondo decisivo, anche perché Maldini e Massara sono impegnati nel cercare di 'riacquistare' Donnarumma. Ovviamente l'attuale portiere della Nazionale di Roberto Mancini è il preferito del Milan, la crescita futura del club meneghino, infatti, passa anche dal numero 99 e lo sa anche la dirigenza del Diavolo.