Leao: “Il Milan è un grande club e merita di tornare in Champions”

Le dichiarazioni dell'attaccante portoghese.

MILANO - Sabato scorso, contro il Parma allo stadio Ennio Tardini, Rafael Leao ha ritrovato il gol dopo un lungo digiuno, segnando la rete che ha chiuso la partita nei minuti di recupero. L'attaccante portoghese è arrivato a quota sei centri in questo campionato e potrebbe esser rilanciato dal primo minuto nella prossima sfida, in programma domenica a San Siro contro il Genoa, nella trentunesima giornata di Serie A. Zlatan Ibrahimovic sarà infatti assente per squalifica e sarà proprio uno tra Rafael Leao e Ante Rebic a farne le veci nel ruolo di prima punta. Il classe '99 ne ha parlato nel corso di un'intervista concessa ai microfoni di Sky Sport: "Per me la cosa fondamentale è riuscire ad aiutare la squadra, cercando di fare gol e assist. Non importa il ruolo. Quando ho l'opportunità di giocare provo a dare il massimo, sia da esterno che da centravanti".