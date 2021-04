Milan, quando torna Ibrahimovic? Il punto sullo svedese

Non è tra i convocati della partita tra Milan e Lazio, Zlatan Ibrahimovic si è fermato di nuovo, ecco quando potrebbe tornare

Redazione Il Milanista

MILANO - Era un'assenza annunciata quella di Zlatan Ibrahimovic. Erano poche le speranze di vedere l'attaccante del Milan, in campo contro la Lazio all'Olimpico, dopo aver saltato il Sassuolo, quindi si perderà anche lo scontro Champions con gli uomini di Simone Inzaghi. Non rientra tra i convocati di Stefano Pioli il numero 11 rossonero, fermo ancora una volta a causa di noie muscolari, questa volta al polpaccio. Si è preferito non correre rischi e lasciarlo fuori. Adesso però è lecito chiedersi quando potrà tornare in campo.

Quando torna Ibra?

Secondo quanto riporta il Giornale, Ibra dovrebbe esserci sabato prossimo a San Siro contro il Benevento. Quindi nulla di grave per lo svedese, che è stato lasciato a casa per precauzione. Intanto Stefano Pioli riflette su chi far giocare in all'Olimpico. La scelta è tra Leao e Manduzkic. Con il croato pronto a fare il suo esordio dal primo minuto con il Milan. Lo stesso StefanoPioli ne ha parlato in conferenza stampa. Alla vigilia del match dell'Olimpico.

"Mandzukic si giocherà il posto con Leao. Posso comunque aggiungere che Mario sta decisamente meglio, dato che si allena con continuità ormai da 3 settimane. Il progetto Leao va avanti indipendentemente dal suo ruolo. Ha ancora poca esperienza in un campionato come il nostro. Stabilire il suo ruolo finale è ancora difficile. La crescita di un giocatore ti permette di trovare posizioni in campo che all'inizio non immagini nemmeno. Alleno giocatori intelligenti e non c'è bisogno di grandi parole per far capire l'importanza del momento. Abbiamo parlato poco della partita con il Sassuolo e ci siamo concentrati subito sulla partita con la Lazio. Penso poi che se la rigiocassimo 100 volte quella partita, 99 volte non la perderemmo".

Pioli non ha ancora deciso, anche le parole su Mandzukic inducono a pensare che in vantaggio ci sia proprio l'ex Juventus, con Leao pronto ad entrare dalla panchina nella più classica delle staffette in attacco.